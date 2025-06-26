В Кургане задержали трансгендера по подозрению в экстремизме

В Курганской области задержали двух организаторов и восемь участников экстремистской группы «Граждане СССР»*. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

С 2022 года фигуранты продолжали участвовать в деятельности экстремистской организации. Они посещали мероприятия и вели беседы с людьми, чтобы пропагандировать запрещенную организацию.

Правоохранители провели более 15 обысков по адресам организаторов и участников группы. В ходе операций у них изъяли запрещенную литературу, компьютеры, электронные устройства, печати, средства связи и другие материалы, важные для следствия.

«В настоящее время организаторы, а также 8 участников экстремистской организации задержаны, с ними работают следователи. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, один из подозреваемых в участии в запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР»* — транссексуал**. Задержанный — безработный. В 2019 году он прошел операцию по смене пола с женского на мужской, сейчас он проходит гормональную терапию.

Ранее жителя Челябинской области задержали за призывы к экстремизму. Мужчина был членом экстремистской организации, которая отрицает легитимность российских законов и не признает юрисдикцию российских судов.

* Внесено в список запрещенных экстремистских организаций по решению Самарского областного суда от 16 июня 2022 года.

** Движение ЛГБТ запрещено на территории России и признано экстремистской организацией