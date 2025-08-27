Отпевание погибшего после избиения футболиста Ерошевича началось в Щелкове

В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове началось отпевание погибшего после зверского избиения футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

На похороны пришло большое количество родных, близких и сочувствующих горю семьи спортсмена. Судя по появившимся в Сети кадрам, храм забит прихожанами так, что некоторым из них приходится наблюдать за траурной службой с улицы.

Арсений скончался в больнице несколько дней назад, после того как его избили толпой. Нападение произошло 17 августа в одном из баров, а продолжилось на Пролетарском проспекте.

Трое человек избили Ерошевича, нанеся 20-летнему спортсмену тяжкие телесные повреждения. Силовики задержали нападавших, двое уже признали свою вину. Предварительно, на футболиста напали иностранные игроки команды «Дизель». Следственный комитет завел уголовное дело, расследование продолжается.