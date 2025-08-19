Толпа мигрантов избила молодого футболиста в Щелкове и отправила спортсмена в кому

Сестра избитого мигрантами в Щелкове парня заявила о попытке напавших откупиться

Врачи третий день спасают избитого толпой мигрантов 23-летнего футболиста из Щелкова. Как рассказала 360.ru сестра избитого спортсмена, брат остается в критическом состоянии и его ввели в кому.

Она пояснила, что врачи диагностировали брату открытую черепно-мозговую травму, а сразу после госпитализации провели операцию по удалению гематомы, возникшей из-за попавшей в мозг крови.

«Он в критическом состоянии, в коме. Улучшений или изменений нет», — заявила сестра футболиста.

Девушка добавила, что ей сообщили, что семья участников нападения предлагала деньги, чтобы родные забрали заявление из полиции.

Вместе с друзьями брата она хочет придать все огласке, чтобы виновники не ушли от ответственности и никто не смог откупиться.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что переросший в драку конфликт произошел на Пролетарском проспекте.

В ведомстве уточнили, что двое оппонентов напали на молодого человека, который получил травмы и попал в больницу.

Криминалисты завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Сначала они задержали одного подозреваемого в нападении, а после сообщили еще о двоих, доставленных в отдел из Нижнего Новгорода.

В числе задержанных один россиянин и гражданин одной из стран Средней Азии.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение на молодого человека на Пролетарском проспекте произошло около 6:00 субботы, 17 августа.

Журналисты«МК» выяснили, что пострадавший футболист из Щелкова пострадал от нападения игроков клуба «Дизель», состоящего из выходцев стран СНГ.

Конфликт между командами возник еще 25 мая, когда во время матча иностранцы начали оскорблять соперников. Тогда в драке пострадал 17-летний подросток щелковской команды.

На этот раз игроки «Дизеля» напали толпой еще одного спортсмена. В избиении участвовали до 15 человек.

В начале августа толпа избила на 14-летнего подростка в скейт-парке Петрозаводска. Как рассказала мать пострадавшего подростка, мальчику потребовалась операция на челюсти.