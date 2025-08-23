Умер футболист Арсений Ерошевич, которого трое зверски избили в Щелково

Скончался футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич, которого избили возле ночного клуба в Щелково. Информацию о смерти спортсмена подтвердили 360.ru его родственники.

Тетя Ерошевича рассказала, что смерть наступила в 14:47 по столичному времени. По ее словам, молодой человек находился в больнице после тяжелых травм, полученных в драке. Родственница подчеркнула, что ожидает справедливого наказания для всех участников нападения.

Гибель футболиста также подтвердила его сестра, отметив, что семья переживает тяжелую утрату.

Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении.

Нападение произошло ранним утром 17 августа. По данным РЕН ТВ, конфликт завязался в одном из баров, а затем продолжился на улице на Пролетарском проспекте. Группа из трех человек избила Ерошевича, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Нападавших арестовали, двое из них уже признали вину.

Ранее сестра футболиста говорила, что семья участников нападения предлагала деньги, чтобы родные забрали заявление из полиции. Однако она напротив хочет придать произошедшее огласке, чтобы виновники не ушли от ответственности и никто не смог откупиться.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что дело переквалифицировали по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», его расследование взято на контроль. СК России сообщил, что следователи изъяли записи с камер и допросили свидетелей, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Журналисты «МК» выяснили, что Ерошевич пострадал от нападения игроков клуба «Дизель», состоящего из выходцев стран СНГ. Это не первый конфликт между командами. Так, 25 мая во время матча иностранцы начали оскорблять соперников. Тогда в драке пострадал 17-летний подросток щелковской команды.