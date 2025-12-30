Отоспаться и на работу. Онищенко посоветовал россиянам не затягивать с Новым годом

Онищенко: встретили Новый год, выспались, а потом вышли на работу 2 января

Россиянам назвали лучший способ провести новогодние каникулы. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» призвал всех выйти на работу 2 января.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — заявил он.

Онищенко добавил, что отмечать праздник лучше дома, а не за границей, чтобы точно отдохнуть. В ином случае существует вероятность, что можно заболеть и потом еще придется долго восстанавливаться.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. При этом 30 декабря будет обычным рабочим днем, без сокращения на час.