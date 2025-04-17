Открытие первого в мире винного города перенесли

Первый винный город Белый Мыс откроется в России в конце года

Открытие первого в мире винного города Белый мыс состоится позже запланированного — мероприятие перенесли на конец 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, что винный город в Геленджике планировали открыть по частям, но отказались от этой идеи.

«Не хочется звать людей в „прихожую“, когда остальной дом еще строится, пусть даже это „вау-прихожая“», — подчеркнул он.

По его словам, комплекс запустят весь сразу. Его строят в стиле биотек, для которого характерно отсутствие прямых углов и ограниченные формы, «как будто вода стекает с горы в море».

Левицкий объяснил, что реализацию проекта усложнили санкции: часть оборудования создатели винного города собирались привезти из-за рубежа.

Ранее Роспотребнадзор назвал безопасными курорты Геленджика, Сочи, Туапсе, Севастополя и Крыма. Там не выявили загрязнений песка, морской воды и воздуха.