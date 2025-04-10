Воду и пляжи Кубани и Крыма назвали безопасными для купания

Роспотребнадзор: вода и пляжи на Кубани и в Крыму безопасны для купания

Курорты Геленджика, Сочи, Туапсе, Севастополя и Крыма находятся вне зоны риска после ЧП с нефтяными танкерами, несоответствий по качеству морской воды и песка, а также атмосферного воздуха не выявили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство в ходе проверок не зафиксировало несоответствия нормам в питьевой воде и рыбе на территории Республики Крым и Краснодарского края.

«Лаборатории продолжают мониторинг выловленной в Черном море рыбной продукции. Рыбу и аквакультуру, включая мидии и устрицы, проверяют по четырем характеристикам: полихлорированные бифенилы, бензапирен, гистамин и органолептические показатели. За период наблюдения несоответствия не выявлялись», — заявили в Роспотребнадзоре.

Всего специалисты провели более 52 тысяч исследований объектов окружающей среды, морепродуктов и рыбы, отобрали порядка 17 тысяч проб.

Несколько дней назад пляжи Анапы частично покрылись пальмовым маслом.