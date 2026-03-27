Эксперт THAICON Яцук напомнил, что ежегодное обслуживание кондиционера защитит здоровье и продлит срок службы устройства

С приходом весны повышается риск столкнуться с пылью и аллергенами, которые могут накапливаться в кондиционерах после зимнего простоя. Об этом рассказал технический директор THAICON Максим Яцук в беседе с Life.ru .

Эксперт подчеркнул, что стандартное обслуживание кондиционера в жилом доме необходимо проводить не реже одного раза в год. Однако в некоторых случаях чистка требуется чаще, например, если наружный блок расположен рядом с оживленной трассой или в зоне скопления пыли.

Полноценное техническое обслуживание включает не только очистку, но и комплексную диагностику оборудования. Это позволяет выявить и устранить возможные неполадки.

Часть ухода пользователи могут выполнять самостоятельно. Например, регулярно проверять и очищать фильтры внутреннего блока, где скапливаются пыль и аллергены. Эти элементы просты в обслуживании и не требуют специальных навыков.

В условиях повышенной запыленности профилактика может понадобиться несколько раз в год. В отдельных случаях фильтры приходится очищать даже еженедельно.

«Несвоевременное обслуживание или его отсутствие может привести к образованию плесени и появлению запаха затхлой воды во внутреннем блоке», — предупредил Яцук.

Также эксперт обратил внимание на функцию самоочистки, которой оснащены некоторые современные модели. Она позволяет автоматически просушивать внутренние элементы и теплообменник, удаляя влагу и снижая риск появления плесени.