Отключения света в Белгороде объяснили «внешним воздействием»

Утром 1 июля в Белгородской области произошли проблемы со светом из-за внешнего воздействия на объект энергетики. Электроснабжение переключат на резервные схемы, сообщил РИА «Новости» представитель компании «Белгородэнерго».

«В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также в Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, аварийные службы уже занялись переводом электроснабжения на резервные схемы. Представитель «Белгородэнерго» заверил, что социально значимые объекты обеспечат электроэнергией от передвижных резервных источников.

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