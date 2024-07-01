Военные уничтожили беспилотники над четырьмя районами Курской области

Ночью 1 июля в Курской области уничтожили семь беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах», — заявил он.

Глава региона поблагодарил военных за выполненную работу. Смирнов призвал мирных жителей не приближаться к обломкам дронов, так как они могут быть опасны, и сообщать об их обнаружении в экстренные службы.

Массированную атаку отразили в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что военные обезвредили 18 беспилотников. Их засекли в Трубчевском, Карачевском, Выгоничском районах и на подлете к Брянску.