Мальчик, пострадавший в Шереметьево медленно, но идет на поправку, его состояние постепенно улучшается. Он этом рассказал РИА «Новости» отец ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим.

«Да, лучше, чем вчера. Врачи говорят, просто ждать», — сказал он.

Отец утонил, что мальчик еще не глаза не открыл, он пока не вышел из комы.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево и не извинился перед его семьей. Отец мальчика в комментарии 360.ru назвал нападавшего сатаной.

По мнению врачей ребенок находится в острейшем периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, но медики дают спокойный прогноз по его восстановлению.