Врачи не выявили серьезных повреждений мозга у пострадавшего в Шереметьеве мальчика

Мальчик, на которого в аэропорту Шереметьево напал наркоман, находится в острейшем периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, но медики дают спокойный прогноз по его восстановлению. Об этом 360.ru рассказала главврач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Он находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозной седации, в медикаментозном сне. Мы специально выдерживаем эту паузу для того, чтобы дать возможность мозгу „отдохнуть“. Он получает противоотечную терапию. Провели вчера магниторезонансную томографию головного мозга. Есть очаги ушиба, но грубых повреждений структур головного мозга мы не выявили, что уже хорошо», — рассказала специалист.

Лечение тяжелой черепно-мозговой травмы — это командная работа.

«Мы пока даем спокойный прогноз по восстановлению и выздоровлению. <… > Малыша у нас посмотрели прямо вот на входе и неврологи, и нейрохирурги, и, конечно, взяли его на себя реаниматологи. С того момента, как приехала машина скорой помощи из Шереметьева, до того, как мальчик оказался на реанимационной койке и ему начали оказывать помощь, прошло не больше пяти минут», — добавила главврач.

Родители мальчика все еще в шоке. Медики уговорили беременную маму отдохнуть дома, с ребенком находится отец.

«Стараемся максимально, насколько это возможно, подбодрить, обнадежить и рассказать, что происходит», — отметила Шаповаленко.

Когда человек имеет полную информацию о своем ребенке, ему становится спокойнее даже в такой жуткой ситуации, объяснила главврач.

«Мы занимаемся своим делом. <… > Это наша обычная работа», — заключила она.

На ребенка напал мужчина в наркотическом опьянении. Мальчик получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение.