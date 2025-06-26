«Он сатана». Отец пострадавшего в Шереметьеве мальчика рассказал о встрече с подсудимым

Мужчина, швырнувший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, не извинился перед его семьей. Отец пострадавшего Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим в комментарии 360.ru назвал нападавшего сатаной.

«Никто не извинился, даже в Следственном комитете когда мы были, он издевался над нами. Он не человек, он сатана, шайтан. <… > Я хочу, чтобы ему пожизненное дали, такой человек не нужен в нашем мире», — сказал отец.

По его словам, мать мальчика очень плохо себя чувствует.

«Только что, буквально полчаса назад моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут: почему она отошла? Если в аэропорту небезопасно, тогда где безопасно?» — отметил мужчина.

Нападавшего 26 июня арестовали на два месяца — до 24 августа. Обвиняемый отказался от последнего слова и заявил, что не чувствует за собой вины.