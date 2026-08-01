От восторга до укуса. Психолог рассказал, почему возникает милая агрессия

Сильное умиление способно вызывать желание крепко обнять, сжать или слегка укусить какой-то приятный объект. Например, ребенка или животное. О причинах такой милой агрессии психиатр-психотерапевт Лилия Барышева рассказала «Известиям» .

Специалист объяснила, что подобные импульсы не указывают на нехватку телесного контакта. Они возникают как реакция нервной системы на избыток положительных эмоций, с которым человеку трудно справиться. Особенно часто такое происходит при виде младенцев и маленьких животных.

«Это феномен, когда человек испытывает настолько сильные положительные эмоции, что они становятся невыносимыми для психики. Мозг включает агрессивный импульс как защитный механизм, чтобы снизить перегрузку и вернуть эмоциональное равновесие», — пояснила Барышева.

Обычно человек контролирует такие порывы и учитывает реакцию окружающих. Если же, например, бабушка продолжает крепко тискать внука, несмотря на его явный дискомфорт, проблема уже в нарушении чужих границ.

Клинический психолог Анна Баленко добавила, что подобное поведение может быть связано с переутомлением или возрастными изменениями, которые ухудшают самоконтроль.

Психолог также предупредила, что жесткое подавление эмоциональных импульсов усиливает внутреннее напряжение и способно привести к мышечным зажимам в шее, плечах, челюсти и кистях.

Она посоветовала направлять возбуждение в безопасное русло: например, сжимать собственные ладони вместо того, чтобы тискать ребенка или животное.

Ранее психолог Елизавета Куликова предупредила о вреде культа позитива, который стремительно набирает популярность. По ее словам, отказ от проживания тревоги и других сложных чувств не устраняет их, а только накапливает внутреннее напряжение.