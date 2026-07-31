Психолог Куликова рассказала, что культ позитива чреват подавлением сложных эмоций

Психолог Елизавета Куликова рассказала RuNews24.ru о потенциальном вреде культа позитива, который становится все более популярным в современном обществе.

По словам эксперта, культ позитива берет свое начало от теории «оптимизма» Мартина Селигмана, согласно которой оптимизм можно развивать, как и мышцу. Однако со временем теория сильно упростилась и стала восприниматься буквально, отметил сайт «ТСН24».

Куликова подчеркнула, что, отказываясь признавать и проживать сложные эмоции, человек не избавляется от них, а лишь подавляет. Вместо этого важно научиться принимать и проживать такие эмоции, как тревога, чтобы сохранить психическое здоровье.