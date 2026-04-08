«От него домом пахнет». Трехлапого пса подкинули в приют для животных в Сургуте

Пса с тремя лапами нашли сотрудницы сургутского приюта для животных «Верное сердце». Как рассказала 360.ru волонтер организации Екатерина, рядом с животным находились миски, ошейник, намордник и плед, которые, вероятно, оставили бывшие хозяева. Она подчеркнула, что от своих вещей пес не отходил.

Екатерина добавила, что сейчас пес находится в приюте. Узнать, кто его хозяева, волонтеры пока не смогли.

«Мы вчера туда ездили и спрашивали у местного сотрудника, выходит ли у него камера на место, где нашли пса. Но объектив до того угла не достает», — рассказала собеседница 360.ru.

Волонтер отметила, что пес пока всех боится, но то, что он домашний, ни у кого сомнений нет.

«От него домом пахнет. Видно, что он ухоженный, но очень худой. Вчера съел банку корма большую, сегодня отказался и съел только сосиски», — поделилась Екатерина.