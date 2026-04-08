«От него домом пахнет». Трехлапого пса подкинули в приют для животных в Сургуте
Пса с тремя лапами нашли сотрудницы сургутского приюта для животных «Верное сердце». Как рассказала 360.ru волонтер организации Екатерина, рядом с животным находились миски, ошейник, намордник и плед, которые, вероятно, оставили бывшие хозяева. Она подчеркнула, что от своих вещей пес не отходил.
Екатерина добавила, что сейчас пес находится в приюте. Узнать, кто его хозяева, волонтеры пока не смогли.
«Мы вчера туда ездили и спрашивали у местного сотрудника, выходит ли у него камера на место, где нашли пса. Но объектив до того угла не достает», — рассказала собеседница 360.ru.
Волонтер отметила, что пес пока всех боится, но то, что он домашний, ни у кого сомнений нет.
«От него домом пахнет. Видно, что он ухоженный, но очень худой. Вчера съел банку корма большую, сегодня отказался и съел только сосиски», — поделилась Екатерина.
Она добавила, что пес находится в состоянии стресса и при каждом удобном случае прячется в будку. На улицу его удалось вывести только при помощи пледа, за которым он пошел.
По оценке волонтеров, брошенному владельцами псу около трех лет. Также они не исключили, что пес родился с тремя лапами, потому что никакого шрама на его туловище они не нашли.
«Окончательно это станет известно только после посещения клиники. Мы его туда повезем, когда он немного освоится и придет в себя», — добавила Екатерина.
По ее словам, приют планирует сначала понять, требуется ли псу лечение, а потом для него начнут поиск нового дома.
