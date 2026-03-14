В Зеленограде посетители выставки забрали домой 13 кошек из приютов

Выставка-пристройство в культурном центре «Зеленоград» помогла сразу 13 кошкам из городских приютов найти дом и новых хозяев. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале .

Для Доры, Кантри, Артемона, Оперы и еще девяти усатых питомцев этот день стал по-настоящему судьбоносным. Еще утром они сидели в выставочном зале, а уже к вечеру отправились домой — туда, где их будут гладить, кормить и просто любить.

Выставка «Ищу друга» прошла 14 марта. Гости знакомились с животными из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет», общались с волонтерами и выбирали питомца, которого хотели бы забрать к себе. Всего на встречу привезли 25 животных, среди них были 22 кошки и два щенка.

«Более половины животных, участвующих сегодня в выставке-пристройстве, нашли хозяев. <…> 13 кошек из приютов „Зоорассвет“ и „Зеленоград“ прямо с выставки уехали домой», — сообщили организаторы.

В комплексе городского хозяйства отметили, что для этих кошек началась новая жизнь и выразили надежду, что и остальные участники выставки дождутся такой же счастливой встречи.

Ранее приют «Котик» в Химках объявил о наборе волонтеров для помощи животным. За последние годы добровольцы помогли множеству питомцев обрести новый дом и любящих хозяев. Только в 2025 году 173 животных нашли свою семью.