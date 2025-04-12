Часть освобожденных в Тунисе россиян прибыла в Москву

Фото: РИА «Новости»

Самолет с частью освобожденных в Тунисе россиян приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство России в пятницу подтвердило освобождение соотечественников. В дипмиссии отмечали, что россияне покинут Тунис двумя группами.

После задержания россиян разместили в пяти пенитенциарных учреждениях Туниса. Сотрудники консульства посетили их всех.

Одиннадцать российских туристов, отправившихся в поселение Хайдра на границе с Алжиром, пропали в ноябре 2024 года. Позже выяснилось, что их задержали местные власти. Обвинения россиянам не предъявили.

Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду. Также они опубликовали петицию с просьбой об их освобождении.

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