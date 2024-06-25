Осужденный на Украине митрополит Ионафан прибыл в Россию

Осужденный на Украине митрополит Ионафан встретился с патриархом Кириллом в РФ

Осужденный на Украине митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) прибыл в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу патриарха.

Митрополит Ионафан прибыл в Москву. Там он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Сегодня в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре святейший патриарх Кирилл наградил митрополита Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени», — отметили в пресс-службе патриарха.

В прошлом году Служба безопасности Украины обвинила главу епархии УПЦ в Винницкой области в поддержке российской стороны. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. В марте у Ионафана диагностировали инсульт, после чего его перевели под домашний арест.

Патриарх Кирилл помог освободить митрополита, после его ходатайства делу содействовал папа римский Франциск.