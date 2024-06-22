Патриарх Кирилл помог осужденному на Украине митрополиту выйти на свободу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который получил срок на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«По ходатайству патриарха Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — отметили в сообщении.

По данным ОВЦС, иерарх остро нуждается в лечении и медицинской реабилитации. В ближайшее время он прибудет в Москву.

Служба безопасности Украины обвинила главу одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области в агитации в поддержку России. В итоге он получил пять лет тюрьмы по трем статьям. После инсульта в марте 2024 года Ионафана поместили под домашний арест.