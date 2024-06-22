Патриарх Кирилл помог осужденному на Украине митрополиту выйти на свободу

ОВЦС: митрополита Ионафана освободили на Украине благодаря патриарху Кириллу

Фото: РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который получил срок на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«По ходатайству патриарха Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — отметили в сообщении.

По данным ОВЦС, иерарх остро нуждается в лечении и медицинской реабилитации. В ближайшее время он прибудет в Москву.

Служба безопасности Украины обвинила главу одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области в агитации в поддержку России. В итоге он получил пять лет тюрьмы по трем статьям. После инсульта в марте 2024 года Ионафана поместили под домашний арест.

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Вода, компас и телефон. Какие вещи необходимо взять с собой на прогулку в лес

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте