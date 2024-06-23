Папа римский помог освободить священника на Украине

Папа римский Франциск способствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого отпустили на свободу по ходатайству патриарха Кирилла. Об этом сообщил
ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства папы Франциска по просьбе Святейшего», — отметил он.
По словам Севастьянова, папа римский продолжает работать над освобождением и других преследуемых на Украине архиереев.
Отдел внешних церковных связей Московского патриархата ранее заявил, что
патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. В ближайшее время иерарх прибудет в Москву.
В 2023 году СБУ обвинила
главу епархии УПЦ в Винницкой области в поддержке России. В итоге его приговорили к пятилетнему тюремной сроку. После инсульта в марте Ионафана перевели под домашний арест.
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