Папа римский помог освободить священника на Украине

Папа римский способствовал освобождению митрополита Ионафана

IPA
Фото: IPA/Global Look Press

Папа римский Франциск способствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого отпустили на свободу по ходатайству патриарха Кирилла. Об этом сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства папы Франциска по просьбе Святейшего», — отметил он.

По словам Севастьянова, папа римский продолжает работать над освобождением и других преследуемых на Украине архиереев.

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата ранее заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. В ближайшее время иерарх прибудет в Москву.

В 2023 году СБУ обвинила главу епархии УПЦ в Винницкой области в поддержке России. В итоге его приговорили к пятилетнему тюремной сроку. После инсульта в марте Ионафана перевели под домашний арест.

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