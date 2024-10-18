«Изменила, и не раз». Подруга рассказала о девушке, оставившей ребенка в Анталье

Родившая и оставившая ребенка в аэропорту Антальи девушка Катя изменяла своему парню, рассказала сайту kp.ru ее подруга. Несмотря на это она назвала ее хорошей и отзывчивой девушкой.

Россиянка учится в Электростальском колледже, там она была старостой и волонтером, уточнила собеседница издания.

«Если была какая-то проблема, то всегда помогала. Какие мероприятия проходили в колледже, она всегда участвовала и была активисткой», — рассказала девушка.

Она добавила, что у Кати с мамой в отношениях не всегда все было гладко, часто случались конфликты. По ее словам, девушка не гуляла, иногда выпивала с друзьями, не курила, не употребляла запрещенных препаратов.

Отношения с парнями у Кати были, рассказала собеседница издания. За год до произошедшего она рассталась со своим парнем, вместе они были долго, добавила девушка.

«Катя ему изменила. И не раз», — поделилась подруга.

По ее словам, Катя забеременела, предположительно, в зимние каникулы.