Основательница продакшена для бизнеса Кауфман рассказала, как развить блог с нуля

Основательница продакшена для предпринимателей Елена Кауфман в эксклюзивном интервью «ТСН 24» поделилась секретами успешного ведения блога в соцсетях. Она объяснила, как создать вирусные и продающие видео и какие правила нужно соблюдать, чтобы привлечь внимание аудитории.

По словам эксперта, в современном мире у создателя контента есть всего 0,3 секунды, чтобы захватить внимание человека. Именно поэтому команда Елены начинала со спидрампинга — техники монтажа видео, где кадр меняется каждые 0,3 секунды. Такая скорость соответствует темпу, к которому привык современный зритель.

Кауфман отметила, что для успеха сегодня нужно гнаться не только за скоростью, но и за количеством контента. Она объяснила, что алгоритмы соцсетей устроены так: чем больше публикуешь, тем больше показов тебе дают. Примером может служить опыт с одним из партнеров, которому создавали 750 единиц контента в месяц, и его блог вырос на 300 подписчиков за две недели.

Важным аспектом продвижения блога является понимание алгоритмов социальных сетей. Как отметила Кауфман, на продвижение видео влияют такие факторы, как захват внимания в первые три секунды, количество комментариев и репосты. Поэтому важно не просто создавать контент, но и вовлекать аудиторию в диалог.

Кауфман также подчеркнула, что умение пользоваться нейросетями полезно, но не является решающим фактором для развития блога. Иногда простые видео, снятые на обычную фронтальную камеру, могут быть более успешными, чем контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.