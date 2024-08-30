Основатель издания «Медуза» Галина Тимченко пополнила реестр иноагентов

Основатель издания «Медуза»* и медиаменеджер Галина Тимченко** стала иностранным агентом. Вместе с ней в реестр попала юрист Елена Лукьянова**, а также автономная некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности»** и объединение «Коалиция Новосибирск 2020»**. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По данным ведомства, Тимченко** принимала участие в создании распространении материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции и тиражировала недостоверные сведения о решениях и политики российских властей.

Также медиаменеджеру вменили учреждение и руководство интернет-изданием, которое входит в реестр иностранных агентов и признано нежелательной организацией в России.