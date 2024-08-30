Основатель издания «Медуза» Галина Тимченко пополнила реестр иноагентов
Минюст внес основателя издания «Медуза» Галину Тимченко в список иноагентов
Основатель издания «Медуза»* и медиаменеджер Галина Тимченко** стала иностранным агентом. Вместе с ней в реестр попала юрист Елена Лукьянова**, а также автономная некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности»** и объединение «Коалиция Новосибирск 2020»**. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
По данным ведомства, Тимченко** принимала участие в создании распространении материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции и тиражировала недостоверные сведения о решениях и политики российских властей.
Также медиаменеджеру вменили учреждение и руководство интернет-изданием, которое входит в реестр иностранных агентов и признано нежелательной организацией в России.
Лукьянову* внесли в список иностранных агентов за создание и распространение сообщений и материалов других участников реестра, а также фейков о решениях правительства России и за выступления против спецоперации. Также юриста уличили в сотрудничестве с неправительственными организациями, чья деятельность в России признана нежелательной.
Ранее стало известно, что лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский** обратился в Верховный суд с жалобой после отказа об исключении из реестра иностранных агентов. В пресс-службе ведомства заявили, что дату судебного заседания пока не назначили.
*Признано иностранным агентом и внесено в реестр нежелательных организаций.
**Признан иностранным агентом.