Оренбуржье получит 490 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка | 360°

Общество 27 апреля 2024, 00:53 Оренбуржье получит 490 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка Кабмин выделит на помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье 490 млн рублей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить финансовую помощь в размере 490 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от паводка. Постановление опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, средства направят МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету области. Эти деньги пойдут на социальную поддержку населения, пострадавшего от весеннего паводка.

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В регионе действует режим ЧС. Это сильнейший паводок за последние десятилетия в области. Региональные власти оценили ущерб от него в 40 миллиардов рублей.

Ранее Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась самая непростая ситуация с паводками. Местные власти в случае необходимости должны пересмотреть размеры компенсационных выплат гражданам.

Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов заявил, что всех виновных в нарушениях, из-за которых не удалось избежать разлива воды во время паводков, привлекут к ответственности