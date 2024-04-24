Краснов объяснил, что помешало предотвратить затопление регионов РФ | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:45 Краснов объяснил, что помешало предотвратить затопление регионов РФ Генпрокурор Краснов: затопление регионов РФ не предотвратили из-за нарушений Пресс-служба МЧС

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Затопление российских регионов во время паводков не смогли предотвратить из-за отсутствия актуальной информации о притоке воды. Генпрокуратура добьется наказания виновных, заявил глава ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации.

«Средства измерения воды при прогнозе паводка не использовались в 2023 году. Устранение этих нарушений в текущем году было неэффективным», — сказал Краснов.

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Генпрокурор указал, что первоочередной задачей является помощь пострадавшим, а также ликвидация последствий весеннего половодья. Сотрудники ведомства обязательно добьются привлечения к ответственности виновных, подытожил он.

Больше всего от паводков пострадали Оренбургская и Курганская области. В Тюменской области ситуация с разливом воды остается напряженной. Власти региона сообщили о повышении уровня воды в реке Ишим.