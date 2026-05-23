Опубликованы списки мечетей для празднования Курбан-Байрама в Москве и Петербурге

Праздничный намаз на Курбан-байрам, известный как Ид аль-Адха, пройдет 27 мая в четырех мечетях Москвы. В Петербурге верующих будут ждать в Санкт-Петербургской соборной мечети.

В среду, 27 мая, пройдут основные праздничные мероприятия — коллективные молитвы и обряды заклания жертвенных животных — по случаю Курбан-байрама. При этом сам праздник наступит вечером 26 мая.

В Москве мусульмане смогут собраться в Московской Соборной мечети на проспекте Мира, в Исторической мечети, мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе и мечети «Ярдям» на улице Хачатуряна. Праздничный намаз начнется в 07:00.

В Санкт-Петербурге верующие смогут собраться в Санкт-Петербургской соборной мечети. Там намаз запланирован на 07:30. Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России уже призвало мусульман ответственно подойти к участию в праздничном богослужении и прибыть к мечети в состоянии ритуальной чистоты.

Ранее имам Джалиль Мустафин перечислил запреты для мусульман в Курбан-байрам.