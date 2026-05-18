Имам Мустафин рассказал, что мусульманам нельзя проявлять агрессию и обманывать в Курбан-байрам

В Курбан-байрам мусульманам запрещено проявлять агрессию, жестокость, обманывать, употреблять свинину и алкоголь. Правила пояснил имам Джалиль Мустафин в беседе с «Известиями» .

Он отметил, что в эти дни действуют обычные для ислама ограничения, а не какие-то особенные. Праздник — время радости, еды, питья и поминания Аллаха.

По словам имама, пророк Мухаммад поощрял праздничную атмосферу и дозволенные развлечения. Жертвенное мясо делят между семьей, соседями и нуждающимися, что символизирует щедрость и заботу о ближних.