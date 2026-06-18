Опрос SuperJob показал, что половина петербуржцев не боится прогресса в области ИИ

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Петербурга и выяснил их отношение к развитию искусственного интеллекта. Половина опрошенных не боится прогресса в области ИИ, но 17% все же испытывают беспокойство. Мужчины проявляют больше уверенности: 60% из них равнодушны к развитию ИИ, в то время как среди женщин таких только 40%, написал Piter.TV .

С возрастом уровень беспокойства возрастает: среди участников моложе 35 лет опасения выражают 11%, а среди тех, кому за 45, — уже 18%. Более высокий уровень дохода коррелирует с более спокойным отношением к ИИ. Среди тех, чей доход не превышает 100 тысяч рублей, 46% не опасаются нейросетей. В то же время среди жителей городов с зарплатой от 150 тысяч рублей доля уверенных достигает 60%.

Среди представителей ряда профессий наиболее свободными от страхов перед ИИ оказались пиарщики (82%) и разработчики (80%). На третьем месте по отсутствию опасений — главные бухгалтеры и учителя (по 73%). Меньшее число специалистов, не ощущающих страха перед эволюцией ИИ, встречается среди дизайнеров и маркетологов (51% и 52% соответственно).

Основные страхи связаны с возможной потерей рабочих мест в результате автоматизации. Также респонденты обеспокоены потенциальной потерей контроля, деградацией человечества, «восстанием машин», ростом мошенничества, утечками данных, ошибками и «галлюцинациями» нейросетей, а также угасанием творчества и культуры.