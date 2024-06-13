Опрос KP.RU показал, что 68% россиян считают технику с встроенным ИИ небезопасной

Примерно 68% россиян заявили, что не доверяют гаджетам со встроенным искусственным интеллектом. Такие данные предоставил сайт kp.ru после проведенного опроса среди своих читателей.

Около 22% респондентов отметили, что относятся к ИИ в гаджетах равнодушно, а 9% считают, что такие технологии лишь пойти на пользу человечеству. Участники опроса уверены, что это часть прогресса.

Ранее американский бизнесмен Илон Макс пригрозил запретить использовать в своих компаниях технику Apple, если она интегрирует OpenAI в операционную систему. Он уверен, что гаджеты с ИИ станут менее безопасными.