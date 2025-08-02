Опасный тренд из США. Российские зумеры подсели на кофейный снюс

Российские школьники начали подсаживаться на псевдонаркотик — так называемый кофейный снюс. Тренд на пакетики с кофеином пришел из США, сообщили в Telegram-канале Shot.
Зумеры говорят, что они заряжают энергией. Кроме того, от подростков не требуют паспорт, поэтому снюс «можно скупать пачками».
Медики предупредили, что такой способ взбодриться очень опасен. Высок риск передозировки, скачков давления и сердечно-сосудистых нарушений. Из-за них можно легко угодить в больницу.
Ранее врач-онколог предупредил об опасности «белого снюса», который набирает популярность у молодых людей из-за мифа о безвредности.
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