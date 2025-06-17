Врач-онколог Нефедов предупредил об опасности «белого снюса»

Табачные гиганты ищут новые пути продвижения своих продуктов в условиях снижения спроса на традиционные сигареты. Одним из таких путей стало активное продвижение «белого снюса». Врач-онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов предостерег от иллюзий относительно безопасности этого способа доставки никотина в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам врача, белый снюс — это не отказ от никотина, а его альтернативная форма. В отличие от традиционного снюса, в белом нет табака, однако присутствует никотин, преимущественно синтетический.

«Опасность такого способа потребления заключается в высокой дозировке: в одной подушечке может содержаться от 12 миллиграмм никотина в легких вариантах и до 50 миллиграмм — в крепких», — поясняет Нефедов.

Нефедов отмечает, что количество никотина, содержащееся в белом снюсе, вызывает реальную зависимость, которая формируется быстрее, чем от обычных сигарет. Из-за большого объема никотина в одной подушечке привыкание происходит стремительнее, что ведет к повышению дозы и формированию сильнейшей зависимости.

Среди молодежи новые методы доставки никотина приобретают популярность из-за мифа об их безвредности. Производители утверждают, что белый снюс более безопасен, так как в нем нет табака. Потребители находят его привлекательным из-за приятного запаха и отсутствия характерных признаков употребления классического снюса.