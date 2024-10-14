Онищенко призвал не относить квадробинг к психическим заболеваниям

Квадробинг сам по себе не относится к психическим заболеваниям, но требует дополнительного изучения. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, его процитировало РИА «Новости» .

«Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то», — добавил ученый.

Он отметил, что сам не стал бы унижать своих детей подобным образом.

Ранее психолог Екатерина Шумейко предположила, что квадробинг отражает внутренние переживания ребенка. В роли животных, по ее мнению, дети выражают агрессию, которую не могут себе позволить, будучи людьми.

А ее коллега Вера Никишина предложила изучить, почему дети увлекаются квадробингом. По ее мнению, они так могут отвлекаться от повседневных забот, при этом она призвала не делать из этого вид спорта.