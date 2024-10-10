Психолог Шумейко назвала увлечение квадробингом следствием внутренних переживаний ребенка

Квадробинг — это неофициальный своеобразный спорт, который стал популярным в последнее время. Журналисты в рамках SHOT ПРОВЕРКИ узнали, почему ребенок часто появляется в маске животного и ползает на четвереньках и подражает животному.

Дело в том, что увлечение порой заходит слишком далеко: дети глубоко погружаются в эту игру, начиная не только носить маски и передвигаться на четвереньках, но и кусать людей, а также есть из миски.

Психолог Екатерина Шумейко объяснила, что квадробинг является отражением внутренних процессов и переживаний ребенка.

Детям необходимо выразить свою агрессию. По мнению специалиста, в роли волка или собачки он может позволить себе такие действия, какие в обычной жизни не мог, будучи человеком.