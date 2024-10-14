Психолог Никишина: дети могут заниматься квадробингом для отвлечения от ежедневных забот

Вместо запретов необходимо изучить причины, которые побуждают интерес к квадробингу. Об этом сообщает Мойка78 со ссылкой на главу Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Веру Никишину.
По словам психолога, дети и их родители могут подражать животным, чтобы отвлечься от повседневных хлопот. Однако квадробинг не должен выражать то, как ребенок себя определяет.
Недопустимо делать из этого увлечения вид спорта, добавила Никишина. Сейчас Совфед и Госдума обсуждают законопроект о запрете квадробинга.
Областной фестиваль будущих мам прошел в Дедовске
Онищенко призвал не относить квадробинг к психическим заболеваниям
Автомобиль снес стену на втором этаже парковки в Люберцах
Имущественный комплекс под строительство базы отдыха выставили на торги под Раменском
Лекции в честь 80-летия освобождения Риги от фашистов прошли в Химках
Вучич показал флаг России на матче Лиги наций
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте