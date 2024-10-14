Психолог Никишина: дети могут заниматься квадробингом для отвлечения от ежедневных забот

Вместо запретов необходимо изучить причины, которые побуждают интерес к квадробингу. Об этом сообщает Мойка78 со ссылкой на главу Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Веру Никишину.

По словам психолога, дети и их родители могут подражать животным, чтобы отвлечься от повседневных хлопот. Однако квадробинг не должен выражать то, как ребенок себя определяет.

Недопустимо делать из этого увлечения вид спорта, добавила Никишина. Сейчас Совфед и Госдума обсуждают законопроект о запрете квадробинга.