Онищенко предложил сделать День семьи, любви и верности выходным для всех

Сделать День семьи, любви и верности, 8 июля, выходным только для многодетных родителей не получится, если объявлять его нерабочим — то для всех, заявил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщил ТАСС .

Академик прокомментировал предложение заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба, который призвал сделать день праздничным для многодетных.

По словам Онищенко, технически объявить выходной только для одной группы населения невозможно. Праздник можно посвятить пропаганде многодетности, он будет полезен для молодых людей, которые только планируют создавать семьи.

Ранее Министерство культуры и туризма Подмосковья сообщило, что семь пар из Московской области станут участниками III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Событие пройдет 8 июля в Национальном центре «Россия» в Москве.