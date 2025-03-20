«Хотя бы до 40». В России предложили поднять возраст молодежи

Глава «Движения первых»: возраст молодежи стоит поднять в РФ хотя бы до 40 лет

Возрастной порог молодежи в России нужно поднять с 35 лет до 40. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.

«Мне 36, хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40, я считаю. Знаю много коллег, друзей — с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет все только начинается», — ответил он на вопрос журналистов о том, на сколько можно увеличить возраст российской молодежи.

Сейчас к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

При этом Орлов добавил, что участвовать в «Движении первых» могут только люди до 25 лет. Возраст увеличили до этой отметки недавно, и вновь повышать максимальный возраст не планируется. Россиянам старше 25 лет глава движения порекомендовал рассматривать программы Росмолодежи, где установлен более высокий возрастной ценз — до 35 лет.

Артур Орлов, 36-летний участник специальной военной операции, возглавил правление общественной организации «Движение первых» в сентябре 2024 года.