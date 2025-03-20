Сорокалетние россияне тоже хотят быть молодежью. Поднять возрастной ценз с 35 возможно?

На сегодняшний день идея о поднятии возрастного порога молодежи в России до 40 не обсуждается. Власти работают над реализацией национальных проектов с россиянами до 35 лет, заявил в беседе с 360.ru первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

«Предложение достаточно не новое, но на данный момент на уровне Государственной думы такие вопросы не обсуждаются. Вопрос в том, что надо сперва объять всю молодежь до 35 лет. У нас очень активно работает государственная молодежная политика с подростковым периодом, со студенческим, с профессиональным образованием — скажем так, в среднем, до 25 лет. А после 25 и до 35 лет достаточно большой пробел», — сказал он.

По мнению депутата, такая ситуация связана с тем, что люди в возрасте 25-35 лет, начинают строить карьеру и создавать семьи. С этой возрастной категорией работу выстраивать становится сложнее, в том числе в силу их занятости и смены приоритетов.

«Сперва нужно объять ту молодежь и дотянуться до каждого молодого человека в нашей стране, до каждой молодой семьи в возрасте до 35 лет. Когда мы выстроим достаточно системную работу, тогда можно будет думать об увеличении возраста молодежи до 40 лет и дополнительных мерах. Я смотрю на это прагматично, с точки зрения бюджета, с точки зрения охвата молодых людей в данной категории», — пояснил Киселев.

Тут же он отметил, что хотя общую возрастную планку в ближайшей перспективе поднимать не планируется, в отдельных направлениях уже сейчас существуют проекты для россиян до 40 лет.

«В отдельных направлениях это обсуждается. Допустим, молодые ребята и дети с инвалидностью, потому что у них чуть позже идет развитие. Категории, которые связаны со спецификой образования, научной деятельности, состоянием здоровья», — заключил собеседник 360.ru

Ранее с предложением увеличить возраст российской молодежи «хотя бы до 40 лет» выступил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.

При этом он добавил, что участвовать в движении могут только люди до 25 лет. Такой порог установили недавно, и вновь повышать максимальный возраст не планируется. Россиянам старше 25 лет Орлов порекомендовал рассматривать программы Росмолодежи, где установлен более высокий возрастной ценз.