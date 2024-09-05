«Он не мог в это поверить». Во Франции раскрыли новые подробности задержания Дурова

TF1: за 2 минуты до ареста в Ле-Бурже Дуров успел пройти в зал для VIP-персон

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вместе с помощницей и телохранителем успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в Париже перед тем, как их задержали. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

Бизнесмен забрал багаж и остановился в лаунж-зале для VIP-персон во время проверки документов. Внезапно в помещение зашли правоохранители и попросили Дурова, его спутницу и телохранителя подняться наверх. После этого Дурову сказали, что его отправят под стражу.

«Он не мог в это поверить», — рассказал источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он прибыл в Париж на самолете. Через несколько суток его выпустили под залог в пять миллионов евро, который бизнесмен выплатит частями.

По данным газеты Liberation, Дуров согласился сотрудничать французскими спецслужбами еще до задержания.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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