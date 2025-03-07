«Он меня слышит»: отец изуродованного собаками мальчика из Сочи рассказал о его состоянии

Мальчик из Сочи, лишившийся лица после нападения собак, находится в реанимации в Российской детской клинической больнице. Его отец рассказал о состоянии ребенка в беседе с 360.ru.
«Положительная динамика. Все будет хорошо, выводят потихонечку. Он меня слышит, он со мной глазками разговаривает. Все хорошо», — уточнил родитель.
До этого в в Российской детской клинической больнице сообщили, что планируется проведение реконструктивно-пластических операций для восстановления мягких тканей лица. Этот процесс займет продолжительное время. Сейчас мальчик — под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов.
Хаски напали на школьника в последних числах февраля. Собаки разорвали ему лицо. Животных усыпили. После вскрытия из их желудков извлекли фрагменты лица.
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