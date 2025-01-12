Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск рейсов

Петербургский аэропорт Пулково снова стал принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Работу воздушной гавани ограничивали в связи с сильным снегопадом.

«Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — отметил Кореняко.

Аэродромные службы подтвердили, что коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. За время ограничений на полеты на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Петербург.

Ранее в Росавиации напомнили, что нужно делать при задержке вылета. Согласно правилам, перевозчик должен предоставить пассажирам прохладительные напитки при ожидании более двух часов и горячее питание в том случае, если ждать пришлось более четырех часов. Размещение в гостинице полагается путешественникам, рейс которых задержали более чем на восемь часов днем или свыше шести часов ночью.