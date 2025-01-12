Застрявшим в Пулково пассажирам напомнили их права

Пассажиры на несколько часов застряли в петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды. В Росавиации рассказали, что делать при задержке рейса.

Что могут делать пассажиры при задержке вылета

В случае задержки вылета из-за погодных условий, технических неполадок или по вине авиакомпании, последняя обязана обеспечить:

доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

прохладительные напитки при ожидании отправки воздушного судна более двух часов;

горячее питание при ожидании вылета свыше четырех часов (далее: в дневное время каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь часов);

размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов днем и свыше шести часов ночью;

трансфер до отеля и обратно, если гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

хранение багажа пассажиров.

Как циклон нарушил работу Пулково

На Санкт-Петербург обрушился циклон «Чарли», который принес в город мощные снегопады. Аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов для расчистки взлетно-посадочной полосы.

«Сидим, лежим в аэропорту с семи утра. Сначала посадили в самолет, продержали больше часа. Хотел высадить, но трап застрял у самолета не мог пристыковаться», — рассказали пассажиры.

Пока в воздушной гавани действовали ограничения, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу.

В 13:25 Росавиация сообщила об открытии аэропорта. Воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов.