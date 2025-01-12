«Сидим, лежим в аэропорту». Пассажирам напомнили их права при задержке рейса — памятка
Застрявшим в Пулково пассажирам напомнили их права
Пассажиры на несколько часов застряли в петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды. В Росавиации рассказали, что делать при задержке рейса.
Что могут делать пассажиры при задержке вылета
В случае задержки вылета из-за погодных условий, технических неполадок или по вине авиакомпании, последняя обязана обеспечить:
- доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет;
- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
- прохладительные напитки при ожидании отправки воздушного судна более двух часов;
- горячее питание при ожидании вылета свыше четырех часов (далее: в дневное время каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь часов);
- размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов днем и свыше шести часов ночью;
- трансфер до отеля и обратно, если гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
- хранение багажа пассажиров.
Как циклон нарушил работу Пулково
На Санкт-Петербург обрушился циклон «Чарли», который принес в город мощные снегопады. Аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов для расчистки взлетно-посадочной полосы.
«Сидим, лежим в аэропорту с семи утра. Сначала посадили в самолет, продержали больше часа. Хотел высадить, но трап застрял у самолета не мог пристыковаться», — рассказали пассажиры.
Пока в воздушной гавани действовали ограничения, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу.
В 13:25 Росавиация сообщила об открытии аэропорта. Воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов.