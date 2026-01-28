Огромные очереди на автобусы скопились в московском ЖК из-за снегопада

В ЖК «Датский квартал» в Москве образовались огромные очереди на автобусы. Автобусы плохо ходят из-за снегопада, а в маршрутки все желающие уехать просто не помещаются, рассказали 360.ru очевидцы.

«Сегодня уехать на маршрутке можно только с конечной, и то не сразу, на других остановках даже не пытайтесь», — пояснила одна из местных жительниц.

Другой очевидец пожаловался на ситуацию с проездом на МКАД. По его словам, полоса выезда завалена снегом. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ожидания транспорта — размеры очередей впечатляют.