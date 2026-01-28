В Подольске дорожные службы вторые сутки работают в усиленном режиме из-за снега

Из-за сильного снегопада дорожные службы в Подольске второй день работают в усиленном режиме. Техника движется по маршрутам от основных магистралей к улицам на окраинах.

Сегодня маршрут уборки снега начали с самых удаленных поселков. По предварительным данным, на пескобазе загрузили бункеры пескосоляной смесью для обработки расчищенных дорог от наледи.

Четыре машины и автогрейдер расчистили дороги в деревне Слащево, поселках Сынково, МИС и Молодежный. После этого спецтехнику снова заполнили противогололедной смесью и приступили к уборке магистралей в микрорайоне Климовск, далее, следуя через Южный обход, — расчистили улицы Орджоникидзе и Комсомольскую в Подольске.

Основная задача — обеспечить полную очистку и обработку дорог к 07:00. Дежурный мастер ООО «Универсалтехком» — подрядной организации «Мосавтодора» — Денис Дубович заявил, что сейчас на маршрутах округа днем и ночью функционируют четыре комбинированные дорожные машины и автогрейдер.

Также дорожные службы вышли в ночную смену в Клину и под Истрой. Рабочие расчистили тротуары и дороги, обработали территорию противогололедными реагентами.