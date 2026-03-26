Ограничения на полеты сняли в Шереметьеве и Внукове

Росавиация: в аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково днем 26 марта отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Агентство опубликовало заявление в 14:15. Ограничения во Внукове действовали с вечера 25 марта, а в Домодедове — с раннего утра в четверг.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — объяснили ситуацию в Росавиации.

В телеграм-канале аэропорта подтвердили, что воздушная гавань продолжает стабильное обслуживание авиакомпаний. Пассажиры могут узнать актуальную информацию о статусе рейса на онлайн-табло, в кол-центре или на официальном сайте.

Также ранее 26 марта ограничения на использование неба ввели в аэропорту Домодедово.

Несколько дней назад из-за беспилотной опасности в Пулкове задержали более 50 самолетов, еще 48 — отменили. Сейчас аэропорт работает в привычном режиме.