Ограничения для иностранных VPN. Эксперты объяснили новый указ о кибербезопасности

РБК: указ о кибербезопасности расширяет список ограничений на работу с сервисами

Указ президента России Владимира Путина о кибербезопасности расширяет и конкретизирует список ограничений на сотрудничество отечественных компаний с зарубежными сервисами по информационной безопасности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Angara Security.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода (например, GitHub), облачные сервисы и технологии», — указали в компании.

Новый документ, по данным Angara Security, в целом закрепил основные пункты ранее подписанных 166-го и 250-го указов. До начала следующего года импортозамещение должно быть завершено, а отсрочки исключены.

«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов», — предположила руководитель направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security Альбина Аскерова.

По ее словам, иностранными VPN-сервисами пользуется много людей. В компаниях их применяют для обхода блокировок. По предыдущей формулировке закона под запретом был сам факт установки продуктов. А в новом указе уточнили, что в формате сервиса от таких организаций ничего получать нельзя, добавила Аскерова.