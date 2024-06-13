Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин до 31 декабря продлил указ об ответных мерах на введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Запрет распространяется на поставки отечественной нефти иностранцам, которые прямо или косвенно соблюдают ценовой потолок. Указ стал ответной мерой на введение западными странами ограничений.

Нефтегазовые доходы в российский бюджет в январе–мае выросли до 4,95 триллиона рублей, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 73,5%. Это произошло «преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть».

Ранее Россия и Польша согласовали транзит казахстанской нефти в Германию. Стороны сумели разрешить проблему с оплатой.

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте