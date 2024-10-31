Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве

Инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя можно концептуально поддержать. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», — напомнил он.

Увлечение спиртными напитками также приводит к преждевременной смертности, в том числе от внешних причин. У региональных властей есть полномочия для введения ограничений на продажу алкоголя, подчеркнул Зыков.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов — с 12:00 до 14:00. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал делать это поэтапно.