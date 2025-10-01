«Одноклассники» запустили проект в честь Международного дня пожилых людей
Соцсеть «Одноклассники», фонд «Внуки» и программа «Молоды душой» реализуют проект «Старшие решают», который будет разрушать стереотипы о возрасте и вдохновит пенсионеров на активную жизнь. Публикации в разных форматах приурочили к Международному дню пожилых людей.
В рамках проекта в соцсети разместят различные материалы, в том числе комиксы «Старшие решают». Главные герои графического романа, несмотря на преклонный возраст, будут спасать детей из ледяной воды, задерживать преступников и прыгать с парашютом.
Произведение наглядно продемонстрирует пользователям, что человек может реализовать свой потенциал вне зависимости от количества прожитых лет.
Также в рамках проекта в соцсети можно будет познакомиться с серией роликов с волонтерами программы «Молоды душой», их рассказами о добрых делах, увлечениях и достижениях.
Ранее гериатр Кирилл Прощаев дал несколько советов пенсионерам, как улучшить свою жизнь. По его словам, пожилым людям полезно развивать социальные связи, осваивать интернет и общаться онлайн. Жизнь пенсионера будет разнообразнее и интереснее, если он будет полезен себе и окружающим, добавил специалист.