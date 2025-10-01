«Одноклассники» запустили проект в честь Международного дня пожилых людей

Соцсеть «Одноклассники», фонд «Внуки» и программа «Молоды душой» реализуют проект «Старшие решают», который будет разрушать стереотипы о возрасте и вдохновит пенсионеров на активную жизнь. Публикации в разных форматах приурочили к Международному дню пожилых людей.

В рамках проекта в соцсети разместят различные материалы, в том числе комиксы «Старшие решают». Главные герои графического романа, несмотря на преклонный возраст, будут спасать детей из ледяной воды, задерживать преступников и прыгать с парашютом.

Произведение наглядно продемонстрирует пользователям, что человек может реализовать свой потенциал вне зависимости от количества прожитых лет.