Гериатр Прощаев назвал главной задачей пожилого человека стать полезным себе и окружающим

Директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев, в разговоре с NEWS.ru заявил, что главная задача пожилого человека — стать полезным себе и окружающим.

По его мнению, такая жизнь будет разнообразной и интересной. Он рекомендует пенсионерам развивать социальные связи, осваивать интернет и общаться онлайн. Общество же должно помогать пенсионерам не чувствовать себя брошенными и одинокими.

«Развивайте социальные связи. Сделайте свою жизнь интересной, многогранной. Изучайте интернет, общайтесь онлайн. Задача пожилого человека — построить свою жизнь таким образом, чтобы каждый день быть полезным себе, окружающим, родным, друзьям», — сказал Прощаев.

Ранее психолог Екатерина Кольцова сообщила, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах. Она отметила, что это опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии. При этом важно отличать гнетущее одиночество от сознательной социальной изоляции, которая не несет вреда.